La première édition de l’événement culturel "Annaba et la Méditerranée a été lancée par l’association culturelle "Founoune" de la wilaya d'Annaba pour mettre l'accent sur les traces de la culture italienne à Bône, a-t-on appris dimanche de son président et responsable de l'événement Dalil Belkhoudir.

Durant une semaine, cet événement met sous les projecteurs les aspects les plus importants du patrimoine culturel italien dans la région d'Annaba, la ville méditerranéenne qui a vu se succéder de nombreuses civilisations anciennes, dont les traces demeurent témoins du passé et de l’histoire de Annaba la Coquette, a précisé à l’APS le président de l'association.

Cet événement revisite l’héritage civilisationnel de la région d'Annaba et sa dimension méditerranéenne et valorise ses sites historiques précieux à travers des activités culturelles qui relancent la dynamique culturelle dans la région, a-t-il ajouté.

L’événement, organisé en coopération avec la Bibliothèque centrale de lecture publique, l'association "El Madina" pour la préservation du patrimoine d'Annaba et le Club scientifique "Da Vinci" du département des langues de l'université Badji Mokhtar a été lancé, samedi soir, par une visite touristique et d’exploration au site archéologique Hippone.

Le programme de cette manifestation se poursuivra avec la projection, dans la Cinémathèque de la ville, de films tournés en Italie, en plus de soirées artistiques mettant à l’honneur la musique italienne et également des conférences qui aborderont l'interaction culturelle entre Annaba, la ville méditerranéenne, et l'Italie, a-t-on indiqué.

La deuxième édition de la manifestation "Annaba et la Méditerranée" sera consacrée à la culture tunisienne, a-t-on relevé, soulignant que plusieurs autres pays méditerranéens comme l'Egypte, la Turquie, la Grèce, l'Espagne notamment feront l’objet d’une manifestation similaire.