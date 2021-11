La présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), Saïda Neghza, a souligné l'importance d'un "réel dialogue social économique" et une "parfaite coordination" intersectorielle pour la relance de la filière agroalimentaire, a indiqué dimanche la Confédération dans un communiqué.

S'exprimant lors d'un colloque, organisé samedi à Tizi-Ouzou sur le thème "la filière agro-alimentaire: entre diagnostic et mécanismes de relance", Mme Neghza, citée par le communiqué, a estimé que "le salut de la filière agroalimentaire se situe sur un réel dialogue social économique et sur une écoute attentive et une coordination parfaite entre les différents départements ministériels".

Elle a cité, notamment, les secteurs de l'agriculture, les finances, les transports, l'énergie et le commerce, jugeant "malheureux" que "l'Algérie se retrouve encore à importer des denrées de base et en connaît des pénuries cycliques".

Les interventions des experts participant à la rencontre, ont porté, selon le communiqué, sur "les atouts de la région, son savoir-faire et ses performances", ainsi que sur la filière lait, à propos de laquelle, il a été relevé "le problème de la production fourragère".

Le débat a vu aussi l'intervention du directeur régional de la Banque de l'agriculture et du développement rural (Badr) qui a évoqué le rôle leader de cette banque publique et son partenariat avec le ministère de l'Agriculture, ainsi que celle du responsable de la Chambre d'agriculture, du responsable de la filière céréalières, et autres agriculteurs, qui ont relevé "le problème de l'hypothèque et la nécessité d'être attentif sur la qualité et le pédigrée du cheptel importé".