Les capacités de stockage des barrages des wilayas de Mostaganem et Relizane ont été renforcées par quelque 84 millions m3 d’eau, suites aux dernières précipitations, a-t-on appris, dimanche auprès des directions locales des ressources en eau.

Ainsi, les trois barrages de la wilaya de Mostaganem, ceux du Chelliff, Kerada et Kramis, ont enregistré un apport de 54 millions m3 d’eau, a indiqué le directeur des ressources en eau, Bouziane Abdelkader, qui a ajouté que les précipitations de ces dernières semaines ont dépassé les 183 mm, ce qui a porté le volume du barrage d’Oued Chellif à 45 millions de m3, "soit 90 pc des capacités de cet ouvrage", a-t-il dit.

Le même responsable a rappelé que ce barrage, considéré comme le fournisseur principal du système de transfert de l’eau par le couloir Mostaganem-Arzew-Oran (MAO), a atteint sa capacité globale en 48 heures ce qui a nécessité une opération pour lâchage des quantités supplémentaires, parallèlement au transfert d’eau vers Kerada, un barrage réservoir, dont la capacité est estimée à 65 millions m3 et qui emmagasine actuellement 6 mil lions de m3.

Pour sa part, le barrage d’Oued Kramis, d'une capacité totale de 27 millions de m3, a été renforcé par un apport de plus de 7,8 millions de m3. Son niveau a complètement baissé, l'année dernière, ce qui a poussé les responsables du secteur à renoncer à ses réserves pour alimenter les populations des communes de la région Est de Mostaganem et trois communes de la wilaya de Relizane, a ajouté la même source.

Concernant le réapprovisionnement de cette infrastructure, M. Bouziane a souligné que le site de Kramis deviendra un barrage de réserve destiné à sécuriser la population de cette zone, notamment durant la période estivale. La wilaya de Mostaganem s'appuie actuellement pour l’alimentation en eau potable sur la station de dessalement de Sonaghter, dans la commune du chef-lieu de wilaya, qui produit 200.000 m3/jour et sur le couloir MAO, dont les capacités ont diminué en raison du déficit pluviométrique, ainsi que sur plusieurs puits, équipés et mis en service dernièrement.

Ces apports supplémentaires enregistrés par les barrages permettront un retour progressif à la situation normale pour la distribution d'eau potable dans la wilaya de Mostaganem et les wilayas avoisinantes, a-t-on fait savoir.

Dans la wilaya de Relizane, les barrages Sidi M'hamed Benaouda et Gargar ont reçu, au cours de la semaine écoulée, près de 30 millions m3 d'eau, selon la direction locale chargée du secteur. Le barrage Sidi M'hamed Benaouda, situé dans la commune éponyme, a reçu un apport de plus de 24 millions m3.

Le barrage de Gargar, situé dans la commune de Oued Rihou, a été renforcé par un volume de près de 5 millions de m3. Ces importantes quantités d'eau soutiendront la campagne d'irrigation des zones agricoles au niveau des périmètres irrigués Mina et du Bas Chellif, selon la même source, qui a indiqué que la pluviométrie moyenne a atteint localement environ 60 mm au cours de cette dernière précitée.

Avec ces quantités d'eau supplémentaires, les volumes totaux de stockage de ces deux barrages est actuellement estimé à 78 millions de m3, dont plus de 51 millions de m3 dans le barrage Gargar et plus de 27 millions de m3 au niveau de l’ouvrage de Sidi M'hamed Benaouda.