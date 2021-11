Les participants à la 6ème édition de la manifestation nationale universitaire de randonnée pédestre qui a pris fin dimanche au parc national des cèdres de Theniet El Had (Tissemsilt) ont appelé à intensifier les initiatives visant à encourager le tourisme de montagne.

L’étudiant Mohammed, de Djelfa, a estimé que "notre pays recèle de zones montagneuses qui nécessite promotion et valorisation à travers l’organisation de manifestations qui draineront les visiteurs vers ces régions".

Son collègue de Chlef, Abderrahmane, a mis l'accent, quant à lui, sur l’importance des activités et des manifestations aidant à la promotion du tourisme de montagne, à l’instar de l’organisation de campings, de marches, de randonnées et autres disciplines sportives et de loisirs.

Il a appelé à l'intensification de telles initiatives pour encourager et valoriser le tourisme de montagne. Abdellah, étudiant d'Oran, a suggéré l’organisation chaque week-end de sorties et d’initiatives diverses pour promouvoir et encourager ce genre de tourisme, notamment au niveau des parcs "El Medad" à Tissems ilt ou de Chréa à Blida, avec la nécessité d’impliquer des associations sportives, juvéniles et touristiques.

Pour sa part, Kawthar, étudiante de l'Université de Blida, a appelé à la création de clubs de sports de montagne au sein des universités du pays pour contribuer à la promotion du tourisme de montagne et faire connaître les richesses de ces sites.

La clôture de cette édition a été marquée par la tenue d'une cérémonie en l'honneur des participants, sous les airs de la musique andalouse, interprétée par la troupe "El-Wisal" de Theniet El Had.

Cette manifestation de deux jours est co-organisée par l'Université Ahmed Benyahia El Wancharissi de Tissemsilt et la direction des œuvres universitaires, en collaboration avec diverses instances, associations sportives, touristiques et environnementales. Elle a vu la participation de 154 étudiants et étudiantes venus de 34 établissements universitaires du pays.