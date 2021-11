L’association de la promotion de la femme rurale "Main dans la main" vient de lancer une formation sur la culture du "champignon pleurote", a-t-on appris des promoteurs de cette initiative.

Cette session de formation intensive, au profit d'une vingtaine d'agriculteurs, jeunes et de spécialistes en biologie des wilayas d’Oran, Mostaganem, El Bayadh et Blida, a pour cadre la pépinière "Minbar El Hadaek" à l’ouest d’Oran, a indiqué à l’APS Allou Rahou, présidente de l’association "Main dans la main", soulignant qu'elle fait suite à la convention signée entre l'association et l’Institut de technologie agricole d'Alger.

La formation sera sanctionnée de diplômes permettant d’investir dans cette filière agricole, une activité nouvellement introduite en Algérie, a déclaré Mme Rahou.

Le programme de la session qu’encadre la présidente de l'association comporte des cours théoriques et pratiques en mettant tous les outils et moyens nécessaires à la disposition des participants en quête de connaissance et d'expérience dans la culture du champignon pleurote, une pratique agricole moderne qui ne nécessite pas de terreau, selon la même source.

Le but de cette initiative est de répandre la culture naissante du champignon pleurote, connu mondialement sous l’appellation de "la viande végétale", tant elle représente un intérêt économique indéniable, nonobstant d'autres avantages sociaux procurant des revenus notamment la femme rurale, a indiqué Allou Rahou, faisant remarquer que ce type de culture ne nécessite pas un grand investissement et offre un aliment nutritif à longueur d’année avec quatre récoltes en une seule fois.

La culture du champignon pleurote est facile, car ne nécessitant pas une grande parcelle de terres agricoles et repose pour sa croissance sur une technique qui consiste à les mettre le substrat dans des sacs en plastiques suspendus avec l’utilisation du marc de café ou encore du mycélium.