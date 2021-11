Une session de formation dans le domaine de la plongée a été lancée dimanche au profit de 54 plongeurs de la Protection civile issus de 11 wilayas du pays.

Cette formation, supervisée par des responsables centraux de la Direction générale de la Protection civile (DGPC), s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de formation et de perfectionnement de l’année 2021, a indiqué la cellule de communication de ce corps constitué d’El Tarf, précisant que cette session se poursuivra jusqu’au 13 décembre prochain.

Selon la même cellule, les plongeurs participant à cette session de formation proviennent des directions de la Protection civile des wilayas d’Illizi, El Oued, Tébessa, Khenchela, Batna, Skikda, Mila, Annaba, Souk Ahras et Constantine, en plus de celle d’El Tarf.

Lors du coup d’envoi de cette session de formation, le sous-directeur de l'information et des statistiques au sein de la DGPC, le colonel Farouk Achour, a précisé que la plongée comprend plusieurs spécialités et techniques nouvelles, soulignant l'importance de la formation continue dans ce domaine pour être au diapason des exigences de l'époque et des évolutions en la matière, compte tenu de l’augmentation du nombre des interventions enregistrées et ce, même en dehors de l’été.

De son côté, le commandant Karim Haddi, chargé des missions spéciales au sein de la Direction générale de la Protection civile, a souligné que la réalisation d'interventions dans tous les milieux et régions nécessitent la formation des plongeurs dans toutes les wilayas du pays.

Il a fait savoir, dans ce même contexte, que le secteur compte actuellement des plongeurs dans 48 wilayas du pays, faisant état de préparatifs en cours pour la formation de plongeurs dans les 10 nouvelles wilayas.

Pour leur part, les plongeurs participant à cette formation ont salué l'initiative de la Direction générale du secteur qui leur permet d'actualiser leurs connaissances et de se familiariser avec les technologies modernes et les nouvelles méthodes utilisées dans le domaine, en vue d’effectuer des interventions efficaces, tout en préservant leur sécurité et en surmontant les différentes difficultés pouvant être rencontrées sur le terrain.