Plus de 13.000 personnes atteintes de diabète ont été prises en charge au niveau du foyer du diabétique de Blida depuis son ouverture fin 2012, a-t-on appris dimanche de la responsable de cette structure de santé.

"Depuis son entrée en service en décembre 2012, le foyer du diabétique de Blida, situé à la cité Djilali Bounaâma du centre-ville, a assuré la prise en charge à 13.000 malades de l'intérieur et de l'extérieur de la wilaya", a déclaré à l’APS Amal Bendali, à l'occasion de la Journée mondiale du diabète (14 novembre).

Ce foyer, qui enregistrait quotidiennement entre 5 à 6 nouveaux cas d’atteinte par le diabète avant la pandémie du nouveau coronavirus, a vu ce chiffre grimper à près de 10 cas/jour (des deux sexes) actuellement, a-t-elle dit, signalant que l'âge moyen des personnes atteintes du diabète avant le déclenchement de l'épidémie de la Covid-19 était de 45 ans et plus, avant de baisser à 35 ans, à l'heure actuelle.

Elle a, à ce titre, lancé un appel à la nécessité du dépistage précoce de cette maladie pour éviter ses complications, pouvant aller jusqu’à l'amputation d'un organe ou la perte de la vue.

Mme. Bendali a, à ce titre, incité toute personne présentant des symptômes de miction fréquente, de bouche sèche, ou d’une soif constante malgré une consommation d'eau importante, à se soumettre aux tests médicaux fournis par le foyer de Blida. "Les nouveaux cas sont suivis par des médecins généralistes qui, à leur tour, orientent les patients vers le service spécialisé assuré par la structure, selon les besoins requis par leur état de santé, dans l’une des spécialités de néphrologie, neurologie, et médecine interne", a-t-elle expliqué .

Cette structure médicale assure, aussi, un soutien psychologique aux nouveaux patients, notamment les jeunes qui n'acceptent pas cette maladie, outre la mobilisation d’un assistant social au profit des cas sociaux qui n’ont pas les moyens de se procurer des médicaments, en les aidant à obtenir une carte de maladie chronique ou en les orientant vers des associations caritatives spécialisées.

Au volet alimentation, qui est à la base du traitement de cette maladie chronique, la diététicienne de ce foyer, Rima Alili se charge de sensibiliser les concernés "à la nécessité d'adopter une alimentation saine pour éviter les complications de cette maladie, avec laquelle on peut facilement vivre à condition d'observer un régime sain, conjugué à la prise des médicaments", a assuré la même source.

Dr. Alili a conseillé aux diabétiques ainsi qu’aux personnes qui n'ont pas cette maladie, d'adopter une alimentation saine, axée sur la consommation de légumes et de fruits, de boire de l'eau en quantité suffisante, de s'abstenir de manger des pâtes et des boissons industrielles , et de réduire le sucre dans tous les plats, tout en veillant à faire de l'exercice, notamment la marche.