Des manifestants se sont rassemblés dimanche à proximité du Parlement tunisien pour protester contre les mesures prises par le président Kais Saied de s'arroger les pleins pouvoirs.

Après des mois de blocage politique et en pleine crise socio-économique et sanitaire, M. Saied a invoqué le 25 juillet un "péril imminent" pour limoger le Premier ministre, suspendre les activités du Parlement et reprendre en main le pouvoir judiciaire.

Les protestataires parmi les partisans de la campagne "Citoyens contre le coup d'Etat" et des adhérents du mouvement Ennahdha et de la coalition al-Karama, dont le nombre a été estimé, selon des sources sécuritaires, à quelque 3000 manifestants, ont scandé des slogans appelant au "redémarrage de l'activité parlementaire, au rétablissement de la légalité et à la destitution du président de la République".

Des manifestants ont tenté de forcer les barrières de sécurité pour atteindre le Parlement, provoquant une bousculade avec les forces de l'ordre qui les ont empêchés d'y accéder, selon l'agence TAP.

Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Yasser Mosbah, a déclaré à la TAP qu'"un plan sécuritaire a été mis en place pour optimiser la protection des manifestants".

Il a démenti qu'il y ait eu des tentatives d'empêcher les manifestants d'accéder à la place réservée au rassemblement, affirmant que certaines personnes en possession d'objets tranchants, qui se trouvaient aux abords de la place, ont été arrêtées.

Le 22 septembre, après deux mois d'incertitudes, le président Saied a promulgué un décret officialisant la suspension de plusieurs chapitres de la Constitution et instaurant des "mesures exceptionnelles", censées être provisoires, le temps de mener des "réformes politiques", dont des amendements à la Constitution de 2014. Le 29 septembre, M. Saied a nommé la scientifique Najla Bouden comme Premier ministre et le gouvernement a été formé le 11 octobre.