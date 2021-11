De Ghana-Afrique du Sud, dimanche, à Cameroun-Côte d'Ivoire, mardi, cinq "finales" et un affrontement à distance entre la Tunisie et la Guinée Equatoriale détermineront les équipes africaines rejoignant la 3e et dernière phase des qualifications pour le Mondial-2022. Quatre pays dont le Sénégal, le Mali et l'Egypte sont déjà qualifiés pour cette dernière phase où dix pays s'affronteront deux par deux pour les cinq places de l'Afrique au Qatar.

Le tirage au sort des rencontres aura lieu le 18 décembre à Doha.

Le Ghana (10 points) doit battre l'Afrique du Sud (13 pts) pour remonter ses trois points de retard. Une victoire par un but d'écart suffit aux Black Stars, qui égaleraient ainsi la différence de buts des Bafana Bafana mais seraient devant au nombre de but marqués. Les écureuils du Bénin (10 pts) n'ont jamais été aussi près de la Coupe du monde. Ils peuvent atteindre le dernier tour pour la première fois en ne perdant pas à Kinshasa contre les Léopards de la RD Congo (8 pts), qu'ils devancent de deux points.

Mardi, un nul suffirait à l'Algérie (13 pts) contre le Burkina Faso (11 pts), et au Nigeria (12 pts) contre le Cap vert (10 pt s) pour rejoindre le dernier tour. Le Cameroun (12 pts) doit battre la Côte d'Ivoire (13 pts) pour doubler les Eléphants" dans leur groupe. Enfin, la Tunisie s'est compliquée la tâche en perdant samedi en Guinée Equatoriale (1-0), qui l'a rejointe à 10 points. Pour se qualifier, les "Aigles de Carthage" ne doivent pas obtenir contre la Zambie (7 pts) un moins bon résultat que la Guinée Equatoriale en Mauritanie (1 pt). Leur différence de but largement supérieure, +7 contre +1 aux Equato-Guinéens, les met normalement à l'abri.

Dimanche 14 novembre (en heure de Paris, GMT+1)

Groupe E

(17h00) Mali - Ouganda

Groupe G

(14h00) Zimbabwe - Ethiopie

(20h00) Ghana - Afrique du Sud

Groupe H

Sénégal - Congo

Groupe J

(14h00) Madagascar - Tanzanie

RD Congo - Bénin

Lundi 15 novembre (en heure de Paris, GMT+1)

Groupe A

(17h00) Niger - Djibouti

Groupe E

(14h00) Kenya - Rwanda

Groupe H

Namibie - Togo

Groupe I

(17h00) Guinée Bissau - Soudan

Mardi 16 novembre (en heure de Paris, GMT+1)

Groupe A

(17h00) Algérie - Burkina

Groupe B

(20h00) Tunisie - Zambie

Mauritanie - Guinée équatoriale

Groupe C

(17h00) Liberia - Centrafrique

Nigeria - Cap-Vert

Groupe D

(14h00) Mozambique -

Malawi

(20h00) Cameroun - Côte d'Ivoire

Groupe F

(14h00) Libye - Angola

Egypte - Gabon

Groupe I

(20h00) Maroc - Guinée