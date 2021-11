Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a pris part, dimanche, en qualité de représentant du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'ouverture du Salon aéronautique de Dubaï. M. Benabderrahmane a été reçu, lors de la cérémonie d'ouverture, par Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président des Emirats arabes unis, premier ministre, ministre de la défense et gouverneur de Dubai.

Ce salon, qui se poursuivra jusqu'au 18 novembre, est l'occasion de découvrir les techniques innovantes dans le domaine de l'aéronautique, à travers plus de 20 pavillons représentant différents pays outre la présentation de plus de 160 nouveaux modèles d'avions commerciaux, militaires et privés.

Les visiteurs du Salon aéronautique de Dubaï pourront aussi découvrir les nouvelles technologies dans ce domaine particulièrement celles que proposent les startup. Cette manifestation prévoit des conférences spécialisées animées par des experts en industrie aéronautique.