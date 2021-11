Les chercheurs doivent être plus impliqués dans la recherche et le développement (R&D) dans les entreprises au profit de l'innovation, notamment à travers la mise en place d'un statut de chercheur au sein des entreprises du pays, ont estimé, samedi à Alger, plusieurs responsables et experts de l’innovation économique.

Intervenant lors d'une table ronde sous le thème "l’entreprise de demain", organisée par la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), dans le cadre d'une rencontre-débat "la relance c’est maintenant", plusieurs responsables institutionnels et experts du secteur de l’innovation ont souligné l’intérêt de la R&D au sein de l’entreprise algérienne au profit de sa compétitivité.

A cet effet, le directeur général de la recherche et du développement au ministère de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique, Hafid Aourag, a estimé que "l’export des produits nationaux implique des produits compétitifs issus de l’innovation permise par la R&D".

M. Aourag a fait savoir que l’Algérie compte 30.000 chercheurs, dont moins de 1 % opèrent au sein des entreprises de production.

"Ceci, alors que dans le monde, 30 % des chercheurs activent dans les universités et 70 % dans les entreprises", a-t-il déploré, plaidant pour la définition par voie réglementaire du statut de chercheur au sein des entreprises.

Autre indicateur mis en avant par M. Aourag, le nombre de brevets déposés en Algérie, soulignant que 95 % d’entre eux sont déposés par des multinationales ou des entreprises étrangères exerçant en Algérie.

"L'Algérie de demain ne peut se faire que si l'entreprise algérienne change de paradigme", a indiqué le représentant du ministère, rappelant la mise en place de la plateforme "Ibtikar" par les pouvoirs publics pour soutenir l’innovation, ainsi que des exonérations fiscales au profit des entreprises impliquées dans la R&D.

Pour sa part, le P-dg d'une entreprise de solutions numériques pour les institutions "CEVIE", Riyad Brahimi, a expliqué que la R&D peut contribuer à la revalorisation du capital d’une entreprise, "même si l’impact de cette recherche n’est pas visible sur le court terme".

Dans ce sens, il a appelé les entreprises à libérer les initiatives et les esprits, à leur niveau, afin de permettre une meilleure contribution de leurs collaborateurs aux processus d’innovation internes.

De son côté, le consultant, Fateh Ouzzani, a plaidé en faveur d'un système fondé sur l'intelligence et la performance collectives, dans une entreprise, au lieu de l'intelligence individuelle, expliquant qu'il s'agit de "renoncer aux approches systématiques top-down et mettre plus en valeur le système bottom-up pour placer l'entreprises au centre de l'espace socio-économique".

M. Ouzzani a également évoqué les tendances mondiales marquées par une remise en question de l'entreprise traditionnelle pour passer à une entreprise horizontale "qui appartient à toutes les parties prenantes de l’entreprise".