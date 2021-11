Les prestations offertes par l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (ONDA) au profit des acteurs culturels ont été au centre d’une rencontre-débat , organisée samedi à Ouargla, dans le cadre d’une caravane nationale.

L’initiative a pour objectifs de vulgariser les droits des acteurs culturels activant dans les différents domaines, et leur permettre ainsi de mieux comprendre les étapes pour adhérer à l’ONDA, a affirmé, dans son allocution, le représentant du ministère de la culture et des arts , Mustapha Safrani.

L’affiliation à l’ONDA assure à ses adhérents plusieurs avantages, la protection de leurs œuvres et l'amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles notamment, a-t-il ajouté.

La wilaya d’Ouargla a bénéficié, depuis 2018, de l’ouverture d’une antenne de l’ONDA à vocation régionale, dans le cadre des efforts du secteur visant à rapprocher les artistes issus du sud du pays, de cet organisme, et leur permettre d’adhérer et d’obtenir la carte de membre, a expliqué de son côté le directeur local du secteur, Moukhtar Ghermida.

Lors de cette rencontre-débat qu’a a britée la bibliothèque principale de la lecture publique "Mohamed Tidjani", de nombreux acteurs culturels locaux, artistes, écrivains, créateurs et auteurs, ont soulever leurs doléances liées entre autres aux "obstacles bureaucratiques" concernant notamment le dépôt du dossier d’adhésion, la prise en charge sociale et médicale des artistes, en plus de la protection de leurs œuvres.

Les contraintes relatives à l’obtention d’une carte d’artiste et les difficultés financière de la communauté artistique ont été d’autres préoccupations soulevées par ces intervenants, lors de cette rencontre-débat qui a été sanctionnée, par des recommandations et des propositions.

Cette caravane nationale de l'ONDA qui sillonnera plusieurs wilayas du pays se déroule sous forme de rencontres-débats animées par des cadres du ministère de la culture et des arts, et des représentants de l’office, selon les organisateurs.