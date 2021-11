Une campagne pour la plantation de près de 1.000 arbres au niveau de l’ancienne décharge d’El Kerma destinée à être transformée en un jardin citadin a été organisée samedi par la direction locale de l’environnement avec la participation de représentants d'institutions et de la société civile.

Cet espace, anciennement consacré pour recevoir les déchets de la partie centre et est de la wilaya d’Oran, est en cours de réhabilitation, avec les perspectives de le transformer en parc urbain, explique la chargée de communication de la direction locale de l’environnement, Aicha Mansouri.

Les déchets de cette ancienne décharge ont été enfouis sur place et l’espace, s’étendant sur 85 hectares, a été nivelé et couvert avec de la terre végétale, note Mme Mansouri, ajoutant que cette campagne vise à planter des arbres pour tournant cet espace, en attendant que le sol "encore très vulnérable" puisse dégager tous le biogaz que les déchets organiques génèrent.

"Le dégazage peut prendre encore une dizaine d’années", a fait savoir la même responsable, notant que l’ancienne décharge est déjà au repos depuis 2012, su ite à la réception du centre d’enfouissement technique (CET) de Hassi Bounif.

Les pouvoirs publics avaient opté, au début des années 2010, pour la mise en place des CET.

Un programme pour l’éradication des décharges à ciel ouvert a été, dès lors, adopté et mis en œuvre, rappelle-t-on. La campagne de reboisement a enregistré une large participation de différentes directions, d'institutions sécuritaires et du mouvement associatif, note Mme Mansouri, rappelant que le projet de la réhabilitation de l’ancienne décharge d’El Kerma est initié par ministère de l’Environnement avec l’Agence nationale des déchets (AND) comme maître d’ouvrage.