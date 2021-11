Des stages de formation au profit des équipes spécialisées de la Protection civile afin de "développer" leurs performances et "améliorer" leurs capacités opérationnelles face aux différents dangers et difficultés sont organisés du 14 au 20 novembre 2021, indique dimanche un communiqué de la Protection civile.

"Dans le cadre de la formation au maintien des acquis des équipes spécialisées de la Protection civile, les services de la Direction générale de la Protection civile, par le biais de la structure des missions spécifiques, organise du 14 novembre 2021 au 20 du même mois, des stages de formation au profit des équipes spécialisées de 363 éléments, dont 167 plongeurs représentant 37 wilayas et l'unité nationale d'instruction et d'intervention pour la plongée en milieu marin et la plongée continentale au niveau des wilayas d'Alger, El Tarf, Tlemcen et Tipaza", précise la même source.

Cette formation concerne au "99 éléments du GRIMP dans les wilayas de Bouira et Médéa ainsi que 96 éléments de la Brigade cynotechnique au niveau de l'unité nationale d'instructio n et d'intervention", ajoute le communiqué.

Le but escompté à travers ces stages consiste à développer "les performances et améliorer les capacités opérationnelles des participants en matière d'interventions face aux différents dangers et difficultés rencontrés lors des interventions, souligne la même source, ajoutant que ces stages de formation permettront aussi d'augmenter le nombre des effectifs.