Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, jeudi à Alger, une séance de travail avec des chefs de missions diplomatiques et consulaires accrédités auprès de nombre de pays en Europe et en Amérique du Nord, durant laquelle il a donné "des instructions et des orientations pour améliorer la performance de l'action du corps diplomatique", a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

La réunion a été consacrée à "la concrétisation de la nouvelle politique adoptée par l'Etat envers la communauté nationale à l'étranger, et visant l'amélioration de ses conditions dans les pays hôtes et le renforcement des liens, sous toutes leurs formes, avec la patrie", ajoute la même source.

Le Président Tebboune a donné, lors de cette réunion, "des instructions et des orientations pour améliorer la performance de l'action du corps diplomatique et de nos représentations pour être au diapason de la nouvelle conception de la diplomatie algérienne", a conclu le communiqué.