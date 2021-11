Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu samedi la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la Coopération, Naledi Pandor, en visite officielle en Algérie, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

"Lors de cette rencontre, l'accent a été mis sur les relations historiques étroites et séculaires entre les deux pays amis en sus de l'impératif de leur promotion à une coopération englobant divers domaines pour être à la hauteur de ces relations privilégiées", précise la même source.

"L'entretien a été marqué par une convergence de vue des deux pays sur les différents défis et questions régionales et internationales notamment en ce qui concerne les causes palestinienne et sahraouie", conclut le communiqué.