La ministre des Relations internationales et de la coopération de la République d'Afrique du Sud, Naledi Pandor a entamé, vendredi, une visite officielle de trois jours en Algérie.

A son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene, la cheffe de la diplomatie sud-africaine a été reçue par le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, la ministre de la Culture et des Arts, Wafaa Chaalal et le nouveau Directeur général de l'agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, Boudjemaa Delmi.

"Je suis ici à l'invitation de mon collègue, Ramtane Lamamra. Nous travaillons durement pour renforcer les relations qui sont établies depuis longtemps entre l'Algérie et l'Afrique du Sud", a indiqué Naledi Pandor dans une déclaration à la presse. "Je suis très contente d'être ici pour donner une impulsion à la coopération entre nos deux pays", a-t-elle ajouté.

Mme Naledi Pandor rencontrera demain, samedi, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra.

… et se rendra en République sahraouie lors de sa visite dans la région

La ministre des Relations internationales et de la Coopération sud-africaine, Naledi Pandor, se rendra en République arabe sahraouie démocratique lors de sa visite dans la région, à l'invitation de son homologue sahraoui, a indiqué un communiqué du ministère publié sur son site officiel.

La ministre Naledi Pandor aura des discussions bilatérales avec le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek, et réaffirmera "le soutien continu de l'Afrique du Sud aux droits inaliénables du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination", selon le texte publié vendredi.

Cette visite sera également une occasion -selon la même source- pour avoir un échange de vues sur "le renforcement des relations entre les deux pays sur des questions d'intérêt mutuel".

Mme Pandor profitera de cette visite pour se rendre à des camps de réfugiés et des sites historiques sahraouis.

Dans ce sens, le ministère sud-africain des Affaires étrangères a souligné que l'Afrique du Sud a "maintenu une position de principe devant les Nations unies, l'Union africaine et d'autres fo rums internationaux sur le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui tel qu'il est inscrit dans la Charte des Nations unies".

Pour rappel, la ministre Naledi Pandor avait entamé, vendredi, une visite officielle de trois jours en Algérie.