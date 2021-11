Le séminaire de wilaya sur l’enrichissement du plan national de la jeunesse, tenu jeudi à Oran, a été marqué par une large participation de représentants des différents secteurs appelés à dégager des recommandations qui seront soumises aux instances concernées, en prévision de la Conférence nationale qui sera organisée prochainement par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya, Yacine Siafi, qui a présidé l’ouverture des travaux de ce séminaire, a insisté sur "le rôle primordial qu’accorde l’Etat au secteur de la jeunesse, comme en témoigne le plan national de la jeunesse 2020-2024 soumis à l'enrichissement par l’ensemble des jeunes du pays".

Le même responsable a mis l’accent sur la participation des différents secteurs dans cette démarche, à l’instar des secteurs de l’éducation, de la recherche scientifique et de l’emploi dont les représentants étaient présents à cette rencontre. "Nous nous attendons à des idées nouvelles, à l’ère des mutations sociales que connaît le pays. La jeunesse d’hier n’est pas celle d’aujourd’hu i, et c’est à juste titre que nous sommes obligés de s’appuyer sur de nouveaux mécanismes pour avoir une vision plus large sur le futur", a-t-il déclaré.

Cinq ateliers ont été constitués lors de cette rencontre, abordant l’éducation, la formation et le renforcement des aptitudes, l’emploi, l’entrepreneuriat et l’innovation, la citoyenneté et la contribution dans les relations publiques, les loisirs et la culture, la santé, l’information et la communication et la recherche scientifique.

Les travaux des cinq ateliers seront couronnés par des propositions à l’issue de cette rencontre, pour enrichir le plan national de la jeuness que la direction de wilaya sera chargée de transmettre à la tutelle, a-t-on souligné.