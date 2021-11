Des permis de construire pour la réalisation de 34 projets d’investissement ont été remis jeudi à Sétif à des opérateurs dans les secteurs du tourisme, de l’industrie et des services. Au cours de la cérémonie de remise de ces permis tenue au siège de l’APW, le wali de Sétif, Kamel Abla, a affirmé que l’Etat continuera "d’accompagner et de soutenir les activités d’investissement", soulignant l’importance accordée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l’investissement par la mise en place d’un plan de relance économique sur une base solide.

M. Abla a ajouté que l’on ne peut parvenir au bond économique souhaité et à l’instauration de l’équilibre territorial et de la justice sociale sans l’investissement, la dynamisation de l’économie et du commerce, l’encouragement de l’esprit d’initiative et la mise en place d’un climat d’affaires propice à la concrétisation de projets d’investissement hors hydrocarbures, compétitifs, générateurs de richesses et permettant de se placer sur les marchés locaux et étrangers, notamment africains.

Il a également relevé que la wilaya de Sétif est devenue un pôle économique par excellence au regard de sa dynamique économique intense engagée grâce aux investisseurs locaux, ajoutant que les efforts sont faits en faveur de la création de petites zones industrielles à travers les grandes communes de la wilaya et destinées à accueillir les petites entreprises dans divers secteurs.

Concernant la récupération du foncier industriel, le wali a affirmé qu’il est inadmissible que beaucoup de terrains à vocation industrielle restent inexploités, ajoutant qu’en attendant la publication de la nouvelle loi permettant la récupération du foncier industriel inexploité sans recourir à la justice, des mesures ont été prises pour permettre aux investisseurs ayant fourni des dossiers d’obtention de permis de construire de lancer leurs projets dans le cadre de la libération des initiatives.

Bénéficiaire d’un permis de construire pour la concrétisation d’un projet de fabrication de produits pharmaceutiques, Fatima Bendjedda a indiqué à l’APS que son projet contribuera à réduire la facture d’importation et à générer des emplois et de la richesse.

Les services de la wilaya de Sétif ont remis 30 permis de construire à des investisseurs en janvier dernier, après un arrêt imposé par la pandémie de Covid-19, a-t-on indiqué.