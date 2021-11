L’exposition de l’"Ecole de l’affiche polonaise, l’art de la communication universelle", s’est ouverte jeudi soir à Alger, lors d’une cérémonie marquant les célébrations du 103e anniversaire de la fête de l’Indépendance de la République de Pologne.

Visible jusqu’au 2 décembre à la Galerie d’Art Mohamed-Racim, sise à Alger, à l’avenue Pasteur, Khelifa Boukhalfa, l’exposition a été inaugurée par l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Pologne en Algérie, Witold Czes?aw Spirydowicz, en présence de représentants du, ministère de la Culture et des Arts, de différentes missions diplomatiques accréditées à Alger et du directeur et des enseignants de l’Ecole supérieure des Beaux Arts d’Alger (ESBA).

Dans un moment solennel, la cérémonie a été ouverte par la diffusion des Hymnes nationaux de l’Algérie et de la République de Pologne, avant l’allocution d’ouverture, prononcée par M.Witold Czesaw Spirydowicz qui a rappelé les liens d’amitié "solides et historiques" entre l’Algérie et la Pologne.

L’ambassadeur de la République de Pologne a également évoqué la grandeur de l’Ecol e de l’affiche polonaise, considérée comme une "référence mondiale" dans le domaine du graphisme et de la communication, avant de déclarer, sous les applaudissements nourris des invités, "faire don" de cette exposition, après sa clôture, à l’Ecole des Beaux Arts d’Alger.

Rassemblant les œuvres d’une trentaine d’artistes polonais, l’exposition constitue un panorama de l’art polonais de l’affiche dans tout son éclectisme, abordant des périodes, des thèmes et des œuvres d’artistes polonais très divers, pour se présenter au regard des artistes en devenir, comme une source d’inspiration et un phénomène artistique original de valeur. Dédiées à différents événements artistiques, les affiches, "Chopin au Jardin de Luxembourg" de Jan Bajtlik, "Drame de Jalousie" de Jerzy Flisak, "Cabaret" de Wiktor Gorka, "Amadeus" de Joanna Gorska et Jerzy Skakun, "Rocky" d’Edward Lutczyn, figurent parmi la soixantaine de travaux exposés, réalisés dans différentes techniques et courants artistiques.

Plusieurs œuvres artistiques réalisées, traduisent la grande amitié entre l’Algérie et la République de Pologne, à l’instar du texte poétique élogieux écrit par le grand penseur polonais Cyptian Kamil Norwid à l’endroit de l’Emir Abdelkader pour avoir sauvé, au XIXe siècle à Damas, des milliers de chrétiens d'une mort cer taine.

Cette relation d’échanges épistolaires qu'ont entretenue le grand poète polonais et le père de la Nation algérienne, a été sanctionnée par la sortie d’un ouvrage paru aux éditions "Dalimen" le mois de juin dernier, intitulé, "Ode à l’Emir Abd el-Kader".

D’autres œuvres encore, expriment les échanges bilatéraux entre les deux pays, à l’instar de la statue de l’Emir Abdelkader de la place Larbi Ben M’hidi à Alger et celles des trois soldats bordant le monument des Martyrs (Maqam Ech’Chahid), réalisées par l’artiste polonais, Marian Konieckny.

Une fresque murale à l’ESBA, consacrée au grand compositeur Frédéric Chopin et à la scientifique Marie Curie-Sklodowska, œuvres des plasticiens algériens, Mohamed Merzouk et Fouad Yahiaoui, ainsi que l’album de bande dessinée de Mahrez Si Saber autour du parcours militant de l’officier polonais, Slowikowski, allié à la cause algérienne depuis les années 1940, sont autant de travaux artistiques marquant l'excellence des relations entre les deux pays.

L’exposition de l’"Ecole de l’affiche polonaise, l’art de la communication universelle" a été organisée sous le haut patronage du ministère de la Culture et des Arts.