L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a célébré vendredi, à Paris, son 75e anniversaire. Dans son message vidéo, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué le rôle de l'UNESCO dans la promotion du dialogue et de la compréhension mutuelle.

"A une époque de grandes inégalités, de crise environnementale, de polarisation et de pandémie mondiale, le rôle de l'UNESCO est plus que jamais essentiel pour restaurer la confiance et la solidarité, assurer un meilleur accès à l'éducation pour tous, promouvoir la diversité culturelle et accélérer le progrès technologique pour le bien commun", a déclaré le chef de l'ONU.

Le travail mené par l'UNESCO prouve son importance dans "un multilatéralisme plus interconnecté, inclusif et efficace qui offre des avantages tangibles aux populations du monde entier", a-t-il déclaré. La directrice générale de l'UNESCO Audrey Azoulay a indiqué que l'UNESCO a été créée "sur la base d'une forte conviction (...) que la paix doit être établie sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité".

Elle a souligné le rôle de l'UNE SCO, notamment pendant la pandémie de COVID-19, en tant qu'"outil essentiel".