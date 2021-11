Les éléments de la brigade de recherche et d’investigation du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Mila ont saisi 52 pièces de monnaie archéologique et interpellé deux suspects, a-t-on appris vendredi auprès de ce corps de sécurité.

L’opération fait suite à des informations parvenues à la brigade de recherche et d’investigation relatives aux activités suspectes d’une personne proposant à la vente, sur le réseau social Facebook, des pièces archéologiques diverses.

L’intensification des recherches a permis l’identification de deux suspects âgés de 20 et 21 ans, originaires d’une wilaya voisine, alors qu’ils s’apprêtaient à vendre ces pièces, selon la même source, ajoutant que les mis en cause ont été arrêtés au centre-ville de Mila en possession de 52 pièces de monnaies archéologique de diverses tailles.

L’expertise de ces pièces, réalisée par le service du patrimoine culturel de la direction locale de la culture et des arts, a montré qu’elles appartiennent à la période romaine et revêtent une importance historique et archéologique, a-t-on souligné. Après l'achèvement des procédures juridiques, les mis en cause ont été présentés devant le parquet du tribunal de Mila, a indiqué la même source.