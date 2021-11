Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, mardi à Alger, le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Moussa El Kouni qui effectue une visite de deux jours en Algérie, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, aujourd'hui, le vice-président du Conseil présidentiel libyen, M. Moussa El Kouni, accompagné du Chef d'état-major libyen Mohamed Al-Haddad, et ce dans le cadre de sa visite de travail de deux jours en Algérie", lit-on dans le communiqué.

La rencontre a été une occasion pour les deux parties d'"examiner les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines et d'échanger les vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun", a ajouté la même source.

L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf.