Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a supervisé mercredi l'installation officielle du Général-major Hasnat Belkacem, dans les fonctions de Chef du Département Emploi-Préparation par intérim, succédant au Général-major Mohammed Kaidi, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Au nom de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP, a supervisé ce mercredi 10 novembre 2021, l'installation officielle du Général-major Hasnat Belkacem, dans les fonctions de Chef du Département Emploi-Préparation par intérim, succédant au Général-major Kaidi Mohammed", précise la même source.

"Au nom de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 4 novembre 2021, j'installe officiellement le Général-major Hasnat Belkacem, dans les fonctions de Chef du Département Emploi-Préparation par intérim, en succession au Général-major Kaidi Mohammed", ajoute le communiqué.

A cette occasion, le Général de Corps d'Armée a donné "des instructions et des orientations aux cadres relevant du Département Emploi-Préparation, portant dans leur ensemble sur la nécessité de poursuivre les efforts, de faire preuve d'application, et d'œuvrer en permanence à apporter les améliorations nécessaires et les ajustements idoines à même de consolider les réalisations récemment enregistrées, afin de se mettre en phase avec les défis sécuritaires prévalant dans notre sous-région et de servir l'Algérie et protéger ses intérêts majeurs".

A ce titre, il les a exhorté "à faire preuve d'engagement, de rigueur et de persévérance dans l'accomplissement des missions assignées".

A l'issue, le Général de Corps d'Armée a signé le procès-verbal de passation de pouvoir, conclut le communiqué.