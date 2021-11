Le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Moussa Al Kouni a quitté Alger mardi soir au terme d'une visite de deux jours. Accompagné par le Chef d'état-major libyen Mohamed Al-Haddad, M. Al Kouni a été salué à son départ de l'Aéroport international Houari Boumediene par le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali.

Le vice-président du Conseil présidentiel libyen Moussa Al-Kouni était arrivé, lundi à Alger pour une visite officielle de deux jours. Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait reçu, mardi à Alger, le responsable libyen.

La rencontre avait été une occasion pour les deux parties d'examiner les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines et d'échanger les vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. A rappeler que M. Al-Kouni avait effectué une visite à Alger, septembre dernier, dans le cadre de la concertation continue entre les deux pays frères.