Le Premier ministre, ministre des finances, Aïmene Benabderrahmane, a reçu mardi au Palais du Gouvernement, à Alger, le ministre mauritanien de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Salem Merzoug, en visite de travail en Algérie dans le cadre de la tenue de la première session du Comité bilatéral frontalier algéro-mauritanien, a indiqué un communiqué du Premier ministère.

"La rencontre a permis de passer en revue les conclusions de la première session de ce mécanisme bilatéral, tout en affichant la volonté des deux pays de les mettre en œuvre et de promouvoir le niveau de la coopération bilatérale dans tous les domaines notamment à travers le renforcement des échanges commerciaux, le développement des zones frontalières, la formation et la coopération sécuritaire, et ce, en concrétisation des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son frère Mohamed Ould El-Ghazaouani, président de la République islamique de Mauritanie", précise le communiqué.

"Les discussions ont permis d'évoquer la future feuille de route de la coopération bilatérale et l'impor tance d'entamer la préparation des prochaines échéances bilatérales importantes", ajoute-t-on de même source.

L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud.