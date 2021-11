Les titres de la presse nationale paraissant ce mercredi sont revenus dans leurs commentaires sur le "contenu" du discours électoral prôné par les chefs des partis politiques engagés dans les élections locales, relevant le recours des candidats aux réseaux sociaux pour faire connaitre leurs programmes.

Mettant en avant les principales idées défendues par les chefs des partis politiques lors de leurs sortie sur le terrain, le quotidien "L'Expression" souligne que pour le FLN, les élections du 27 novembre est "une étape capitale", alors que le RND a mis en exergue "l'impératif d'un changement effectif" au moment où le Front El Mostakbel a insisté sur l'importance de "libérer les initiatives" et le RND sur "la révision du code communal".

Selon ce quotidien, la campagne électorales pour les locales à Tizi-Ouzou "ce passe sur Facebook". "Rares sont les candidats qui tiennent des meetings. Rares sont les candidats qui se bousculent pour percer sur les médias traditionnels", a-t-il fait remarquer, affirmant qu'"Aujourd'hui, la campagne qui patine dans les espaces réservés et les meetings, chauffe plutôt du côté des réseaux sociaux".

Le quotidien "El Moudjahid" se penche sur la problématique du manque d'adhésion de la population à la campagne électorale, tentant de trouver une explication à "un timide démarrage" auprès de politologue et expert en sciences de l'information et de la communication.

Dans un billet intitulé "les locales, c'est vraiment spécial", le quotidien "le Soir d'Algérie s'intéresse d'ores et déjà au taux de participation au prochain rendez-vous électoral et soutien que "la participation est systématiquement l'enjeu principal des élections algériennes". Il explique que la participation au scrutin "relègue les prévisions, la campagne, le déroulement et les résultats au second plan", affirmant qu’il faut être présent aux municipales et aux wilaya les parce que c'est un vote en relation direct avec le citoyen".

"Le Jeune Indépendant" consacre un espace important aux actions de campagne des partis politiques engagés dans la course pour le renouvellement des Assemblées communales populaires (APC) et Assemblées populaires de wilaya (APW), soulignant que le Secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni a plaidé, depuis Mostaganem pour "l'élargissement des prérogatives des élus locaux", alors que le président du Mouvement de la société de la paix (MSP), Abderrazak Makri, a affirmé à Adrar que cette région "a les moyens d'assurer la sécurité alimentaire de tout le pays".

Le quotidien "El Massa" relève que le scrutin du 27 novembre prochain sera le deuxième organisé avec le nouveau mode électoral de "liste ouverte à la représentation proportionnelle", adopté suite à la révision de la loi électorale afin de mettre fin aux anciennes pratiques et éloigner l'argent sale de la politique.

Le quotidien "Echorouk" s'intéresse au phénomène du changement d'allégeance partisane appelé "nomadisme", assez répandu dans l'espace algérois, expliquant ce phénomène par "la détermination de certains à remporter un nouveau mandat" et par "la marginalisation d'autres élus au sein de leur formation politique d'origine".

Ce journal a relevé également le recours des candidats aux locales du 27 novembre, à Tizi-Ouzou, aux réseaux sociaux pour convaincre les électeurs de voter pour eux. Faisant le bilan de la première semaine de campagne, le quotidien "Echaab" estime que " la campagne bat son plein sur le net", affirmant que les animateurs de cette campagne ont préféré recourir à la toile pour faire connaitre leurs programmes électoraux", alors que les panneaux d'affichage, mis en place, restent vierge.