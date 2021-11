Voici les déclarations marquantes de chefs de parti en lice pour les locales du 27 novembre, au 6ème jour de la campagne électorale :

-- Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Abou-Fadhl Baâdji, à Batna : "ces élections interviennent dans une conjoncture particulière traversée par le pays au milieu de défis intérieurs et extérieurs et le retour en force de la diplomatie algérienne sur les scènes régionale, africaine et méditerranéenne".

-- Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, à Mostaganem : "La commune doit être la première cellule économique de la société à travers un nouveau modèle de gestion qui contribue à l'économie nationale, en dehors des rentes pétrolières et à travers l'exploitation des potentialités des collectivités locales dans divers secteurs".

-- Le président du Mouvement de la Société pour la Paix (MSP), Abderrezak Makri à Adrar : "Le MSP demeurera fidèle aux principes de la Déclaration du 1er novembre 1954 pour consacrer le droit du peuple algérien à choisir ceux qui auront la charge de gérer la chose publique, dans une Algérie solidaire et entièrement souveraine".

-- Le vice-président du Mouvement El-Bina, Ahmed Dane à Ain Defla : "Il est indéniable que les prochaines élections communales revêtent un intérêt particulier chez le citoyen compte tenu du fait qu’elles ont trait à ses préoccupations quotidiennes, outre le fait qu’elles consolident l’esprit citoyen".