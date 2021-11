Le Wali d'Adrar, Larbi Bahloul a affirmé, mardi à Alger en sa qualité de membre du groupe du travail sécuritaire aux travaux de la 1ère session du Comité bilatéral frontalier algéro-mauritanien, que l'accent avait été mis sur l'impératif échange d'informations et d'expériences sécuritaires entre les deux pays face aux défis de l'heure.

Dans une déclaration à la presse, en marge de la cérémonie de clôture de cette session, co-présidée par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beljoud, et son homologue mauritanien, Mohamed Salem Ould Marzoug, M. Bahloul a fait savoir que le comité avait convenu de la nécessité "d'intensifier le travail de sécurité au niveau de la bande frontalière afin de faciliter les échanges commerciaux" et "l'échange d'informations en temps réel", tout en incorporant les dossiers liés à la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et à la migration clandestine.

Parmi les conclusions du comité, ajoute le même responsable , "le transfert de l'expertise de la sûreté nationale , de la protection civile et des douanes algériennes" à travers la formation des cadres mauritaniens dans ces domaines.

Le wali d'Adrar a estimé que les relations sociales entre les peuples des deux pays ont également été évoquées lors des travaux du groupe de travail, puisqu'il avait été convenu de "sédentariser la population nomade au niveau de la bande frontalière" en vue de faciliter les déplacements entre eux. Pour rappel, le ministre de l'Intérieur avait affirmé à l'issue de ces travaux que cette session avait abouti à de nombreuses recommandations touchant aux aspects sécuritaire, économique et commercial.

Parmi les recommandations phares figure "la coopération sécuritaire qui s'est taillé la part du lion lors des travaux de cette session" vu "les défis sécuritaires qui se posent à la région". A l'issue des travaux cette session un procès-verbal de réunion a été signé à l'issue des travaux de cette session par M. Beldjoud et son homologue mauritanien. Une convention sur la "sécurité routière" a été également signé.

Pour rappel, il avait été convenu d'organiser cette session lors de la dernière visite de travail menée par M. Beljoud à Nouakchott le 1er avril dernier.