La route reliant les villes algérienne de Tindouf et mauritanienne de Zouerate, de part son impact direct attendu sur le développement de la région frontalière, est à concrétiser "impérativement", a affirmé mardi à Alger, le wali de Tindouf, Youcef Mahiout.

"L’axe routier entre Tindouf et Zouerate en Mauritanie constitue l’un des premiers points important à concrétiser" dans le cadre du Comité bilatéral frontalier Algérie-Mauritanien, a déclaré à l’APS M. Mahiout, en marge de la clôture des travaux de la première session de ce comité.

Il a estimé que ce tronçon aura un "impact positif" sur le développement dans les régions des deux pays et améliorera, entre autres, la vie des citoyens vivant le long des frontières.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, avait souligné, lundi à l’ouverture des travaux de la première session du Comité, "l’impératif d’associer les institutions financières africaines et mondiales en vue de faciliter et d’intensifier les échanges commerciaux" avec la Mauritanie.

M. Mahiout a in diqué, en outre, que la commission de l’économie dont il est membre, a traité le dossier de la création d’une zone franche qui permettra, selon lui, de "faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays", à travers notamment "la réduction d’un certain nombre de taxes aux opérateurs économiques".

Le wali de Tindouf a rappelé, à ce propos, que le procès-verbal signé entre le ministre de l’Intérieur et son homologue mauritanien, Mohamed Salem Ould Merzouk, porte sur un "ensemble de dispositions concrètes" devant être prises en charge par les deux parties pour améliorer notamment le développement de la région. A noter que les deux ministres ont également signé, au terme des travaux du Comité, un Mémorandum d’entente sur la sécurité routière.