Les zones isolées de la wilaya de Tiaret ont bénéficié, au titre de l'exercice 2020-2021, de 165 projets de désenclavement, d’électrification rurale et d’approvisionnement en gaz propane, a-t-on appris mardi du wali, Mohamed Amine Dramchi.

Lors d'une visite d’inspection des secteurs des travaux publics et de l’énergie dans les communes de Dahmouni et de Rahouia, le wali a déclaré, qu’une enveloppe financiére de 2,6 milliards DA a été débloquée pour le raccordement de 4.500 foyers au réseau d'électrification rurale et l'approvisionnement en gaz propane, dans le cadre de 90 opérations inscrites au titre du programme 2020-2021, signalant que 72% de ces opérations ont été achevées.

Une enveloppe financière de 680 millions DA a été également dégagée pour désenclaver les agglomérations éloignées, par la réalisation de pistes rurales, a indiqué le wali, soulignant que l’effort de développement se poursuit pour toucher le restant des zones enclavées disséminées à travers le territoire de la wilaya.

Le chef de l’exécutif de wilaya a présidé, lors de cette visite, la mise en service du réseau d’élec trification rurale dans la commune de Dahmouni au profit de 34 foyers d’habitation du douar "Fraouen" et douar "El Maïzia", où 17 foyers ont bénéficié de citernes de gaz propane, de même que la réalisation de voies d’accès.

Au niveau des douars "El B’taïnia", "Ouled Mokhtar" et "El Kihel" relevant de la commune de Rahouia, une opération d’approvisionnement en gaz propane a été effectuée au grand bonheur des populations.