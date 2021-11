Un accord de coopération a été signé mardi à Khenchela entre l'Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI) et l'Université Abbas Laghrour.

L'accord a été paraphé par le Directeur général de l’INAPI, Abdelhafid Belmahdi et le recteur de l'Université Abbas Laghrour de Khenchela, Abdelouahed Challa, lors d’une cérémonie tenue, en marge de l'exposition organisée à l'occasion de l'ouverture de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, à la salle de conférence de l'Université, en présence du Directeur du Bureau extérieur de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en Algérie, le mauritanien, Mohamed Salek Ahmed Athmane.

Selon les précisions de M. Challa, cet accord, signé à l'occasion de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, placée cette année sous le slogan "Le rôle de l'innovation dans la relance de l'entrepreneuriat", permettra la création d'un Centre d’appui à la technologie et à l'innovation au niveau de l’Université, dans le but de promouvoir l'innovation et de soutenir la recherche scientifique.

En vertu de l'acc ord, les étudiants et les chercheurs de l'Université Abbas Laghrour de Khenchela pourront obtenir les informations techniques nécessaires devant leur permettre de protéger leurs recherches et innovations à travers un brevet d'innovation, souligne-t-on, ajoutant que l'accord permettra également aux universitaires de se familiariser avec leurs droits relatifs à la propriété industrielle.

Aussi, en vertu de l'accord, les chercheurs et étudiants de l'Université Abbas Laghrour pourra accéder aux bases de données relatives aux innovations ayant déjà obtenu des brevets pour éviter de concentrer leurs efforts sur des inventions déjà réalisées, relève-t-on. Le recteur de l'Université Abbas Laghrour a estimé que "l'INAPI est un partenaire qui contribuera à encourager les chercheurs dans le domaine de l'innovation tout en rapprochant le monde universitaire de l'espace économique".

Le DG de l'INAPI, relevant le rôle de l'organisme qu'il chapeaute, a souligné dans ce contexte que l'Institut permet principalement de protéger la propriété industrielle et accompagne les étudiants universitaires dans leurs travaux de recherches.

Affirmant que l'INAPI constitue "un trait d’union" entre les étudiants universitaires, les opérateurs industriels et les entreprises économiques, M. Belmahdi a précisé que l' INAPI garantit les droits moraux des innovateurs en leur octroyant des titres de propriété et en encourageant l'innovation et la créativité, qui leur permettront d’accéder au monde économique.

Le directeur du Bureau extérieur de l'OMPI, Mohamed Salek Ahmed Athmane, a mis lui en avant, lors de son allocution, l'importance de sensibiliser les chercheurs et les innovateurs à la nécessité de protéger leurs propriétés intellectuelles et industrielles qui permet la préservation des brevets d’innovation du vol.

Dans le même sens, il a souligné que l'accord signé entre l'Université Abbas Laghour et l'INAPI sera mis à profit pour assurer aux étudiants et chercheurs l’accès à des millions d'innovations et de revues scientifiques internationales qui englobent "des informations précieuses", devant être utiles dans leur vie scientifique et professionnelle.

A l'occasion, deux accords de coopération ont été également signés entre l'Université Abbas Laghrour et la pépinière d’entreprises ainsi que le Centre d'accompagnement et d’orientation de la wilaya de Khenchela. Une exposition consacrée aux porteurs de projets et entreprises économiques de la wilaya a été également organisée à l’occasion en plus d'une exposition spéciale dédiée au tapis de Babar et au miel de Chechar.