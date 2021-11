L’expert international, Smaïn Ghomri a fait part, mardi à Oran, de projets pour atteindre 27% de production électrique en Algérie à partir de sources d’énergie renouvelable à l’horizon 2030 par la réduction des sources d’énergie fossile.

Dans ce cadre et pour atteindre cet objectif, des investissements énormes seront consentis dans les réseaux électriques, notamment en ce qui concerne les véhicules de transport et toutes les installations consommant de l’électricité, a-t-il indiqué dans une conférence animée en marge du NAPEC 2021, affirmant que "l’hydrogène vert ou bleu est une voie de départ intéressante".

"Un changement de comportement doit être adopté, notamment chez les consommateurs, en plus de l’introduction de technologies modernes basées sur le renouvelable pour éviter la perte d’énergie", a-t-il également suggéré.

Par rapport aux engagements de la COP21, pour atteindre l’objectif de réduction de 7% des émissions de carbone, l’Algérie doit utiliser dans sa chaîne de production des technologies modernes permettant de réduire la consommation fi nale de l’énergie et augmenter le réseau de transport de l’énergie, notamment en raison de la démographie galopante, et prévoir à l’avenir l’utilisation des sources d’énergie renouvelable.

Parmi les actions pour réduire les émissions de carbone, il a cité la généralisation de l’éclairage vert de grande performance à consommation minimum d’énergie électrique et de l’utilisation du GPL dans le transport, et la mutation de l’industrie du bâtiment vers la préservation de la chaleur et de la climatisation en construisant suivant les normes internationales.

"L’Algérie s’est engagée, à partir de la COP 21 (2015), à réduire par ses propres moyens à 7% les émissions de carbone et peut aller jusqu’à 22%", a-t-il rappelé lors d’une conférence animée dans le cadre de la 10e édition du NAPEC, soulignant que "cela nécessite des investissements énormes".

En matière de déchets, le conférencier préconise une valorisation des déchets pour la production de l’énergie et d’autres produits, ainsi que le compostage dans l’agriculture et la production d’engrais verts, en plus du recyclage du méthane produit dans les fermes.

Au sujet des incendies de forêts, M. Ghomri, qui est également Directeur général du groupe algérien de transport maritime "GATMA", a souligné que l’Algérie doit, entre autres, poursuivre la mise en place du barrage vert pour réduire les émissions de gaz carbonique, rappelant que les arbres absorbent le gaz carbonique et produisent de l’oxygène.

Dans le cadre des efforts à consentir pour la "décarbonisation", M. Ghomri a soutenu que "chaque industrie a un challenge de réduction des émissions de CO2 afin d’atteindre un équilibre dans ces émissions et pour y arriver, notamment par l’augmentation du renouvelable, la réduction du fossile et la mise en place de ratios par secteur en ce qui concerne l’exploitation de l’énergie solaire et éolienne".

Pas moins de 500 exposants représentant 40 pays prennent part à la 10e édition du Salon professionnel international des secteurs de l'énergie et des hydrocarbures à l'échelle méditerranéenne et africaine "NAPEC 2021", ouverte lundi au Centre des conventions d’Oran (CCO) "Mohamed Benahmed".