La Chine a publié les informations sur le troisième lot d'échantillons lunaires ramenés par la mission Chang'e-5 du pays, selon des médias chinois, mercredi.

Le public peut se connecter au site Internet de l'exploration de la Lune et de l'espace profond de la Chine (China's Lunar and Deep Space Exploration) pour consulter les informations sur les quinze nouveaux échantillons et soumettre des demandes de recherche, a rapporté l'agence Chine Nouvelle.

La sonde Chang'e-5 est revenue sur Terre le 17 décembre 2020, après avoir récupéré un total de 1.731 grammes d'échantillons, principalement des pierres et du sol de la surface lunaire.

La Chine a livré le premier lot d'échantillons lunaires, pesant environ 17 grammes, à treize institutions en juillet dernier.

En octobre, le deuxième lot, pesant environ 17,9 grammes, a été remis à des scientifiques de 17 institutions de recherche, selon la même source.