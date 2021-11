L'équipe nationale de football, affrontera son homologue djiboutienne, vendredi au stade international du Caire (14h00, algériennes), avec l'intention de l'emporter et atteindre la barre de 32 matchs sans défaite, à l'occasion de la 5e journée (Gr.A) des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Face à un adversaire qui occupe la dernière place du groupe avec 0 point, l'Algérie évoluera sur du velours, avant le dernier match décisif face au Burkina Faso, mardi 16 novembre au stade Mustapha-Tchaker de Blida (17h00). 28 mois après avoir remporté la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 en Egypte, les "Verts" effectuent ainsi leur retour sur la pelouse du "Cairo Stadium", théâtre de la finale remportée face au Sénégal (1-0).

"L'objectif est de remporter cette rencontre. Certes, l'adversaire n'est pas le plus coriace du groupe. Nous allons aborder ce rendez-vous avec sérieux pour le gagner. Ce sera une bonne préparation en vue du dernier match face au Burkina Faso. Il y'a des joueurs qui sont sous la menace d’une suspension, il y a d’autres qui ont peu joué récemment, et d’autres qui ont eu un volume de jeu élevé. Nous allons faire en sorte de gérer au mieux l’effectif qu’on a entre les mains", a indiqué Belmadi, dimanche lors d'une conférence de presse tenue au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa.

Au terme de la 4e journée, l’Algérie et le Burkina Faso occupent conjointement le fauteuil de leader avec 10 points chacun, devant le Niger (3 pts), alors que le Djibouti ferme la marche avec 0 point. En vue de ces deux dernières rencontres des éliminatoires, Belmadi a fait appel à 25 joueurs, avec notamment le retour des défenseurs Mohamed Réda Halaïmia (KFCO Beerschot/ Belgique), Mehdi Tahrat (Al-Gharafa SC/Qatar), ou encore le milieu offensif Adam Ounas (Naples/ Italie).

En revanche, l'équipe algérienne sera privée des services de Mohamed Farès (Genoa/ Italie), Hicham Boudaoui (OGC Nice/ France), et Youcef Atal (OGC Nice/ France), forfaits pour blessures. En raison de l'état de forme de certains joueurs, dont le milieu offensif Youcef Belaïli (Qatar SC), de retour de blessure, et la menace de suspension concernant notamment Djamel Benlameri (Qatar SC) et Ramy Bensebaïni (Borussia Monchengladbach/ Allemagne), Belmadi sera contraint d'aligner une équipe largement remaniée face à Djibouti. Côté adversaire, le Djibouti se prés entera sans le désormais ancien sélectionneur français Julien Mette, limogé à l'issue des deux derniers matchs disputés en octobre face au Burkina Faso (2-0 puis 4-0).

La Fédération djiboutienne de football (FDF) a confié l'intérim à l'entraîneur-adjoint Mohamed Meraneh Hassan. Incapable d'empocher le moindre point depuis le début des éliminatoires, le Djibouti tentera face à l'Algérie de limiter les dégâts et éviter le naufrage, comme ce fut le cas lors de la première manche disputée à Blida le 2 septembre dernier.

Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral béninois, conduit par Houngnandande Djindo Louis, assisté de ses compatriotes Ayimavo Aymar Ulrich Eric (1e assistant) et Kougbemede Koudogbo Augustin (2e assistant), alors que le quatrième arbitre est le Béninois Mohamed Issa.

Dans l'autre match du groupe, le Burkina Faso, sans plusieurs de ses cadres, forfaits pour blessures, recevra le Niger vendredi au Grand stade de Marrakech (14h00). Les "Etalons" auront à cœur de s'imposer pour rester au coude à coude avec l'Algérie, avant la grande explication de Blida.