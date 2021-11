Le défenseur de l’ES Sahel (Div.1 tunisienne de football) Houcine Benayada, a été appelé en renfort pour suppléer Youcef Atal (OGC Nice/ France), forfait pour blessure, en vue des deux derniers matchs de l’équipe nationale, aux éliminatoires (Gr.A) du Mondial 2022 au Qatar : vendredi 12 novembre face à Djibouti au Caire (14h00), et devant le Burkina Faso mardi 16 novembre à Blida (17h00), a annoncé la Fédération algérienne (FAF), lundi soir sur son site officiel.

"Suite à la blessure de Youcef Atal (lésion musculaire à la cuisse, ndlr), survenue dimanche lors de la rencontre du championnat de Ligue 1 française entre l’OGC Nice et Montpellier HSC (0-1), le staff technique national a décidé de le remplacer par Houcine Benayada.

Pour rappel, Benayada était sur la liste élargie de la sélection nationale A et devait faire partie de l’équipe nationale A’, en partance pour Dubaï dans le cadre de la préparation de la Coupe Arabe de la Fifa au Qatar (30 novembre – 18 décembre", a indiqué l’instance fédérale dans un communiqué.

Outre Atal, l’équipe nationale sera également privée, pour ces deux derniers matchs, des services du défenseur de Genoa (Italie) Mohamed Farès, victime d’une blessure musculaire, ainsi que du milieu de terrain de l’OGC Nice Hicham Boudaoui, qui souffre d’une lombalgie, et dont la période d’indisponibilité est estimée entre 4 à 6 semaines.

L’équipe nationale est arrivée ce lundi soir au Caire, à bord d’un avion spécial. Conduite par le président de la FAF Amara Charaf-Eddine, la délégation algérienne a fait une escale à Paris afin de récupérer l’ensemble des joueurs évoluant en Europe.

A leur arrivée, les Verts ont effectué une première séance d’entraînement.

L'effectif a été scindé en trois groupes, avec d’un côté les joueurs qui ont joué la veille avec leurs clubs et qui ont eu une séance plus courte, et de l'autre, ceux qui ont joué avant et ceux qui sont au repos depuis quelques jours qui ont fait l'objet d’un travail un peu plus long et adapté.

Au terme de la 4e journée, l’Algérie et le Burkina Faso occupent conjointement le fauteuil de leader avec 10 points chacun, devant le Niger (3 pts), alors que le Djibouti ferme la marche avec 0 point.