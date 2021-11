Le vice-président du Conseil présidentiel libyen Moussa Al-Kouni accompagné du chef d'état-major libyen Mohamed Al-Haddad et nombre d'officiers, est arrivé, lundi à Alger pour une visite officielle de deux jours.

Al-Kouni et la délégation l'accompagnant ont été reçus à l'aéroport international Houari Boumediene par le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali.

"Nous avons besoin de l'Algérie en cette conjoncture que traverse la Libye, notamment à l'approche des élections présidentielles et législatives", a déclaré à l'APS M. Al-Kouni, précisant que ces rencontres "sont plus que fraternelles, elles unissent un seul peuple dans deux pays".

Et d'ajouter : "Nous avons également besoin que l'Algérie soit informée des développements survenus en Libye, ainsi que sur la scène internationale.

Nous continuons à coordonner et à coopérer sur les prochaines rencontres internationales".

"Les visites de responsables libyens en Algérie se poursuivent pour maintenir la coordination et la coopération sur les questions internationales, ainsi que les relations entre les deux pays p our les développer et surmonter les difficultés".

M. Al-Kouni a précisé que "plusieurs questions seront abordées", à l'occasion de sa visite à Alger, à l'instar de l'ouverture des lignes aériennes et terrestres entre les deux pays".

Il est à noter qu'Al-Kouni avait déjà visité l'Algérie en septembre dernier, pour informer le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, des résultats de ses visites dans les pays voisins du sud de la Libye, et se concerter sur de nombreuses questions importantes.