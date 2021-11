Voici les déclarations marquantes de chefs de parti en lice pour les élections locales du 27 novembre, au 5ème jour de la campagne électorale:

-- Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Abou-Fadhl Baâdji, à Biskra: "Les élections des Assemblée populaires communales et de wilaya, au succès desquelles nous devons contribuer, sont le parachèvement du processus d'édification institutionnelle, un des points essentiels de la feuille de route du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Ces élections représentent un étape capitale et importante, liée à la stabilité du pays et son développement économique et social".

-- Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, à Alger: "L'adoption du système de gouvernance locale constitue un levier de développement de la gestion locale et la concrétisation du changement effectif. L'élargissement des prérogatives des présidents des APC leur permettra de mener une gestion sérieuse des affaires locales et de prendre les décisions qui s'imposent. La gouvernance locale nécessite de réunir plusieurs facteurs, principalement, un arsenal juridique et une ressource humaine qualifiée à même d'opérer un changement effectif".

-- Le président du Front El Moustakbel, Abdelaziz Belaid, à Annaba: "Le changement de mentalités et le mode d'exercice par les élus locaux de leurs prérogatives, en tant que représentants du peuple, est une nécessité impérieuse pour eux aujourd'hui pour réaliser un véritable développement répondant aux attentes du citoyen et contribuant à consolider le développement local (...). Il importe de libérer les initiatives et se départir d'une représentation formelle au sein des Assemblées élues".

-- Le vice-président du Mouvement El-Bina, Ahmed Dane, à Tiaret: "Le programme du Mouvement El-Bina comporte des alternatives valables en matière de gestion des affaires locales. Notre programme est basé sur la transparence, la probité et la reddition de comptes. La numérisation de l'administration et l'élaboration de fichiers dans tous les secteurs imposera la transparence".