Les titres de la presse régionale paraissant à Oran ont mis en exergue, mardi, l’appel des animateurs de la campagne des élections du 27 novembre prochain, invitant les citoyens à voter au profit des les candidats les plus compétents à même d’opérer le changement attendu et de prendre en charge leurs préoccupations quotidiennes.

Dans ce contexte, « Cap Ouest » a indiqué que les candidats au scrutin du 27 novembre ont appelé, lors de leurs meetings populaires, les électeurs à choisir des futurs élus aptes à opérer le changement attendu pour édifier l’Algérie nouvelle.

Le même journal a rapporté les déclarations du président du Front El Moustakbel, Abdelaziz Belaïd, qui a estimé que le rendez-vous du 27 novembre est une opportunité à saisir pour choisir " des candidats compétents s’engageant à prendre en charge les préoccupations quotidiennes du citoyen".

De son côté, « El Djoumhouria » s’est intéressée au déroulement de la campagne électorale mettant en exergue les déclarations de certains animateurs de meetings et de rencontres de proximité dans lesquelles ils ont insisté sur le mode de gouvernance locale, la nécessité d’accorder plus de prérogatives aux futurs élus pour développer davantage les collectivités locales et changer les pratiques dominantes au sein des assemblées élues.

Ce titre de la presse régionale a estimé que la question de transformer la commune en une entité créatrice de richesses a été l’un des intérêts des formations politiques en course pour les prochaines locales comme elle représente un des défis à relever lors du prochain mandat électoral.

Le quotidien « El Watani » a rapporté, quant à lui, les faits saillants de la campagne électorale à Sidi Bel-Abbès, Nâama et Chlef, signalant que celle-ci " reste encore timide" à Chlef, en raison des mauvaises conditions climatiques qui ont contraint les candidats à recourir aux réseaux sociaux pour appeler les citoyens à voter au profit de leurs listes.

Le même journal est revenu sur les réactions dénonçant l’assassinat de trois citoyens algériens par le régime du Makhzen, lors de leur déplacement sur l’axe routier entre Nouakchott (Mauritanie) et Ouargla, au moment où le pays célébrait le 67ème anniversaire du déclenchement de sa révolution du 1er novembre 1954.

Enfin, « Ouest Tribune » s’est contenté d’évoquer le déroulement de la campagne électorale à Mostaganem qu’elle a qual ifié de " timide " rappelant que cette wilaya n’a abrité qu’un seul meeting, animé par le président du mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, et que les panneaux d’affichage demeurent jusqu’à présent vides.