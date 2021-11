Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a évoqué mardi le rôle important de la communauté nationale à l'étranger dans le développement du pays, appelant les missions diplomatiques à prendre en charge les préoccupations de cette catégorie qui regroupe un grand nombre de compétences, de chercheurs et d'enseignants.

Intervenant au deuxième jour des travaux de la Conférence des chefs des missions diplomatiques et consulaires algériennes, organisée au Palais des Nations au Club des Pins (Alger), M. Benabderrahmane a précisé que les membres de la communauté algérienne, qui regroupe un nombre de plus en plus croissant de compétences, de chercheurs et d'enseignants de haut niveau, ont exprimé leur volonté d'apporter leur savoir faire et assurer des formations de haut niveau en Algérie.

A ce titre, le Premier ministre a souligné "l'impératif d'oeuvrer au parachèvement du projet du portail électronique dédié aux compétences nationales établies à l'étranger, pour une meilleure contribution au développement des domaines s cientifiques et techniques, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et de l'intelligence artificielle, ainsi que d'autres domaines de l'économie de la connaissance.

"Pour un apport volontaire et régulier au processus d'édification du pays, notre communauté a besoin de renouer avec la confiance.

Je tiens à rappeler à ce propos que cette question figure en tête des priorités du programme du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, car le succès de tout programme de développement est lié à l'adhésion de l'élite et du citoyen à ce dernier", a-t-il dit.

M. Benabderrahmane a exhorté les missions diplomatiques algériennes à "écouter les préoccupations de la communauté et à accompagner les compétences nationales à l'étranger, en leur apportant le soutien et l'appui nécessaires dans leurs domaines d'activité au sein des instances, des organisations et des centres de recherche".