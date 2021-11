Les activités d’exploration et de forage devront connaître une nouvelle dynamique suite à la mise en œuvre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures avec l’octroi de facilités et mesures incitatives aux opérateurs nationaux et étrangers, a affirmé lundi à Oran le secrétaire général du ministère de l’Energie et des Mines, Abdelkrim Aouissi.

Intervenant à l’ouverture de la 10ème édition du Salon NAPEC 2021 au Centre des conventions Mohamed Benahmed d’Oran, le SG du ministère de l’Energie et des Mines a souligné que la nouvelle loi sur les hydrocarbures devra accorder des avantages et facilités à travers une diversification des contrats pétroliers, soit par la concession ou par contrats de participation, comme elle permettra de baisser la fiscalité pétrolière.

M. Aouissi a ajouté que des mesures de facilitation ont été adoptées en ce qui concerne les contrats et les procédures administratives qui feront l’objet de simplification.

Par ailleurs, il a rappelé que la politique pétrolière et gazière de l'Algérie est basée sur la garantie de l a sécurité énergétique du pays à long terme en renouvelant les réserves d'hydrocarbures, en augmentant la production primaire, en développant les investissements et en renforçant le partenariat en plus de la rationalisation de la consommation d'énergie.

S’agissant du domaine de la valorisation des hydrocarbures, Abdelkrim Aouissi a souligné que le secteur s’attèlera à la valorisation des activités et des emplois créateurs de richesse tels que la pétrochimie et le raffinage, afin de convertir plus de 50% des ressources naturelles en produits manufacturés ou semi-manufacturés.

Concernant les efforts entrepris à l’échelle mondiale pour réduire les émissions de gaz dans diverses activités industrielles, l’orateur a estimé que le marché mondial du pétrole se trouve actuellement dans un climat d'incertitude en raison des inquiétudes des acteurs, industriels et financiers, comme conséquence des stratégies et politiques visant à réduire les émissions de carbone à l'horizon 2050.

"Cette situation devra limiter les investissements dans le domaine des énergies fossiles affectant l’avenir de l’industrie pétrolière et gazière dans le monde à moyen et long termes", a-t-il ajouté.

La 10eme édition du salon NAPEC 2021 enregistre la participation de 480 exposants représentant 40 pays avec la présence des opér ateurs du secteur du pétrole et du gaz, des importateurs de produits et services liés aux deux secteurs, selon les organisateurs.

Des conférences sont programmées portant sur divers thématiques liées à l’énergie, aux opportunités d’investissement dans le secteur et les perspectives de développement de l’industrie gazière et pétrolière, rappelle-t-on.