La transition énergétique doit permettre à l'Algérie d'amorcer une dynamique d’émergence d’une énergie verte et durable, a affirmé lundi à Oran le Président directeur général (Pdg) de "Kahrakib" Ammar Medjbeur.

"L'Algérie se trouve aujourd’hui confrontée à un choix dans sa transition économique et énergétique très complexe et la transition énergétique doit permettre à notre pays d'amorcer une dynamique d'émergence d'une énergie verte et durable dont l’objectif est de s'affranchir de manière graduelle de la dépendance vis-à-vis des ressources conventionnelles", a-t-il déclaré.

"La transition énergétique, partie intégrante de la transition écologique, représente l'ensemble des transformations en termes de production, de distribution et de consommation des énergies destinées à rendre le système énergétique plus durable", a souligné M. Medjebeur dans une communication animée lors de la première journée de la 10e édition du Salon professionnel international des secteurs de l'énergie et des hydrocarbures "NAPEC 2021".

Pour le Pdg de Kahrakib, "la transition énergé tique s’appuie sur deux leviers, à savoir les économies d’énergies qui passent par l’amélioration technique de nos systèmes de consommation par l’efficacité énergétique impliquant un changement comportemental et une prise de conscience des enjeux menant à la sobriété énergétique et le passage progressif d’un système de production d’énergie basée sur les énergies fossiles vers les énergies renouvelables".

Pour ce faire, l'Algérie doit élaborer un modèle énergétique durable et flexible basé sur le potentiel d’économie d’énergie existant dans l’ensemble des secteurs d’activité et l’intégration progressive des énergies renouvelables dans le mix énergétique, en plus de l’exploitation de l’ensemble du potentiel énergétique existant et exploitable tel que le nucléaire, a-t-il expliqué.

"Ce nouveau modèle énergétique permettra à l’Algérie de s’éloigner de la dépendance aux énergies fossiles, de continuer à assurer son développement économique et social et de mettre l'accent sur toutes les énergies renouvelables comme le solaire, l'éolien, en plus de laisser un environnement viable aux générations futures", a soutenu M. Medjebeur.

Sur le plan législatif, ce modèle permettra d’aboutir à une loi sur la transition énergétique permettant d’encadrer et de clarifier les objectifs et les échéances, de fixe r les orientations et surtout de définir des stratégies adéquates pour atteindre ces objectifs, a ajouté le conférencier, soulignant que "la transition énergétique est devenue un sujet politique important pour de nombreuses raisons, notamment environnementales, climatiques et sanitaires ou encore liées au marché de l’énergie et à la croissance économique".

La 10e édition du Salon professionnel international des secteurs de l'énergie et des hydrocarbures à l'échelle méditerranéenne et africaine "NAPEC 2021" s'est ouverte lundi au Centre des conventions d’Oran (CCO) Mohamed- Benahmed, en présence de 500 exposants représentant 40 pays.

La cérémonie d'ouverture du 10e NAPEC s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Energie et des Mines, Abdelkrim Aouissi, des Pdg respectivement de Sonatrach, Toufik Hakkar, de Sonelgaz, Chaher Boulakhras et de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures "ALNAFT", Noureddine Daoudi.