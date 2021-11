Une fresque dédiée aux personnalités historiques nationales et réalisée par l’artiste Dani Réda a été inaugurée lundi à Haï Ain El Bordj au centre-ville de Tissemsilt.

Cette fresque a été peinte à l’occasion de l’ouverture de la manifestation de la rencontre des jeunes, organisée dans le cadre de la célébration du 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale.

Elle comporte des portraits de personnalités nationales historiques comme le fondateur de l’Etat algérien moderne l’Emir Abdelkader, le défunt président Houari Boumediène, le chef de file des Ouléma Abdelhamid Ibn Badis, entre autres figures connues sur la scène nationale.

"Cette œuvre artistique permet à tout un chacun de s'intéresser au parcours de ces personnalités marquantes de l’histoire de l’Algérie et de mieux les connaître, a indiqué l'artiste peintre Dani qui compte réaliser la décoration des maisons de jeunes, projet qu'il entend lancer en collaboration avec la direction locale de la jeunesse et des sports.

Il s’agira de réaliser des fresques avec la participation de jeunes artistes membres des i infrastructures juvéniles de la ville de Tissemsilt, a-t-il dit.

Au programme de la rencontre des jeunes, organisée pour quatre jours par la DJS, figurent la tenue d'ateliers et d’expositions de création et de réalisation d'activités artistiques et récréatives par des adhérents des structures juvéniles de la wilaya dont des collections d’objets muséaux, de philatélie, de travaux manuels artistiques et de dessin écologique, de chants patriotiques, parallèlement à l’organisation de mini-tournois de volley-ball et de jeux d’échecs.