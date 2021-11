Près de 150 opérateurs économiques sont attendus à la première édition du salon régional de la Mitidja pour l'exportation et la consommation prévu à partir du 30 novembre à Blida, a-t-on appris lundi de la directrice régionale du commerce et de la promotion des exportations Samia Ababsa.

Cet événement économique, inscrit dans le cadre de la politique nationale de promotion des exportations, est organisé par la Direction régionale du commerce et de la promotion des exportations, en coordination avec la Confédération algérienne du patronat, le Centre arabo-africain pour l'investissement et le développement, le Club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja (CEIMI) et les Chambres de commerce et d'industrie des wilayas de Blida, Médéa, Bouira, Tizi-Ouzou, Djelfa, et Ain Defla.

Les participants attendus à ce rendez-vous se comptent parmi des opérateurs de différents secteurs, notamment ceux activant dans les industries de transformation et de l'agroalimentaire de la wilaya de Blida, a précisé à l'APS Mme Ababsa.

Des dispositifs de soutien à l’emploi et des banques prendront également part au salon dans le but de faire la promotion des différents avantages et facilités mis en place par l'Etat pour assurer le financement et la formation des jeunes souhaitant créer leurs propres entreprises, a ajouté la directrice régionale du commerce.

Cet événement économique destiné à la promotion et à la commercialisation du produit local de haute qualité rivalisant avec les marques internationales verra aussi la présence de représentants de plusieurs consulats accrédités en Algérie, afin d’offrir l'opportunité aux opérateurs économiques de discuter des modalités de partenariat ou d'exportation vers leurs pays, ceci d'autant qu'"ils ont manifesté leur intérêt pour le produit algérien lors de leur participation à de précédentes manifestations similaires", a souligné Mme. Ababsa.

Pour inciter les opérateurs économiques à s'orienter vers l'export, au regard de la popularité acquise par le produit national sur le marché extérieur, des ateliers de formation seront organisés à leur profit tout au long du Salon, avec un encadrement qui sera assuré par des experts économiques, "afin de leur expliquer et expliciter les démarches à suivre que beaucoup parmi eux ignorent", a souligné la directrice régionale du commerce et de la promotion des exportations Samia Ababsa.