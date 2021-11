Le dollar reculait encore légèrement mardi face à un panier d'autres monnaies, les analystes guettant déjà les données sur l'inflation américaine mercredi, en l'absence d'indicateurs forts sur la séance.

Ce mardi matin, le Dollar index, qui compare le billet vert à un panier d'autres grandes monnaies, cédait 0,11% à 93,95 points, sa troisième séance consécutive de baisse. Cette faiblesse intervient alors qu'un rapport sur l'emploi robuste avait porté l'indice à son plus haut niveau depuis plus d'un an vendredi.

Mais depuis, "avec le signal de la Fed (Réserve fédérale américaine) qu'elle n'achèverait pas son programme de rachats d'actifs avant juin 2022, les hausses de taux devront probablement attendre le deuxième semestre", commente Matthew Ryan, analyste.

Avant la publication des données sur l'inflation mercredi, le marché suivra un discours du président de la Fed Jerome Powell, suivi par celui du gouverneur de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey dans le cadre de la même conférence.

La livre britannique se redressait encore mardi après s'être effondrée jeudi, la BoE ayant pris les marchés par surprise en ne remontant pas son taux directeur. Face à l'euro, la monnaie britannique prenait 0,17% à 85,29 pence pour un euro, et face au billet vert, elle gagne 0,26% à 1,3598 dollar pour une livre.