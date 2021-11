Le directeur général de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion, Said Zreb présidera mardi au siège du nouveau Centre de prévention de Djelfa, l'ouverture des travaux du "Forum national sur les activités agricoles en milieu carcéral", a indiqué un communiqué du ministère de la Justice.

"Prendront part à ce forum les directeurs des établissements des espaces ouverts et des ateliers agricoles adjacents aux établissements pénitentiaires, les ingénieurs et les techniciens agronomes ainsi que des cadres de l'Office national des travaux éducatifs et de l'apprentissage (ONTEA), en sus des représentants des services agricoles de la wilaya de Djelfa", a précisé le communiqué.

Cette rencontre, ajoute la même source, s'inscrit dans "le cadre de la formation continue des cadres et des gestionnaires d'établissements et d'ateliers".

Le forum vise à "relancer l'activité de ces établissements, à travers le renforcement des compétences de ces gestionnaires, la relance de la formation et le recrutement de la main d'œuvre carcérale en milieu agricole, en coordination avec tous les intervenants, en tête desquels les services agricoles de wilayas, et ce dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord-cadre signé le 9 juin 2021 entre les deux ministères de la Justice et de l'Agriculture et du Développement rural, et partant de la volonté commune des deux secteurs de coordonner les efforts à travers l'assistance technique et l'accompagnement de l'administration pénitentiaire dans l'exploitation des surfaces agricoles, afin de former, exploiter et accompagner les détenus dans les domaines de l'agriculture et des travaux forestiers".

La rencontre sera "une occasion pour évaluer l'état et l'activité des ateliers agricoles, examiner leurs programmes, échanger des expériences et identifier les priorités et les objectifs escomptés".