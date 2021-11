La Direction générale de la Protection civile (DGPC) a lancé, lundi depuis Oum El Bouaghi, une campagne nationale de sensibilisation et de prévention des risques d’asphyxie au monoxyde de carbone intitulée "un hiver sans accident d’asphyxie".

Cette campagne "s’inscrit dans le cadre du programme national de sensibilisation aux divers risques liés à la saison hivernale", a indiqué le colonel Farouk Achour, sous-directeur de l’information et des statistiques à la DGPC en marge de la cérémonie de lancement de cette opération, présidée par le wali Zineddine Tibourtine à l’unité principale.

Durant la période hivernale, des accidents d’asphyxie sont enregistrés à travers les wilayas du pays en plus des accidents de la circulation et des inondations, a ajouté le même cadre qui a noté que l’objectif de la campagne est de faire prendre conscience aux citoyens que des gestes simples peuvent éviter de graves accidents.

"L’un de ces gestes est de s’assurer de la sécurité des chauffages à gaz achetés, puis de recourir à des techniciens qualifiés pour procéder à leur installation et de garantir l’aération des maisons", a précisé le colonel Achour qui a souligné que la campagne ciblera surtout les nouvelles cités résidentielles pour sensibiliser les occupants de ces nouveaux logements aux risques d’asphyxie.

De son côté, le capitaine Nassim Barnaoui, chef du bureau d’information et de communication à la DGPC, a relevé que cette campagne de sensibilisation se poursuivra jusqu’au mois de mars 2022 à travers l’ensemble des wilayas du pays avec la contribution des secteurs du commerce, des affaires religieuses, des services de Sonelgaz et Naftal en plus des acteurs de la société civile.

Durant l’année 2021, 75 personnes sont mortes asphyxiées par le monoxyde carbone à l’échelle nationale et 1.290 autres ont été secourues, a assuré le capitaine Barnaoui qui a rappelé que durant l’hiver 2020, 100 personnes sont mortes asphyxiées.

La première journée de cette campagne a donné lieu à l’organisation d’une exposition au centre-ville d’Oum El Bouaghi, où les visiteurs ont reçu des conseils et des informations sur les risques d’asphyxie et les gestes de prévention, en plus de la sensibilisation des élèves du lycée Ahmed Lakhdar de la même ville aux dangers du monoxyde de carbone.