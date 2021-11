La Direction de distribution d'électricité et de gaz (DD) de Belouizdad à Alger envisage de lancer, dans les tout prochains jours, un programme de sensibilisation sur la mauvaise utilisation du gaz naturel, a indiqué lundi un communiqué de la Direction relevant de la Société algérienne d'électricité et de gaz (Sadeg), filiale du groupe Sonelgaz.

Placé sous le thème "Gaz naturel, bien-être et sécurité", le programme, prévu au niveau des agences commerciales de la DD et des établissements scolaires situés dans son champ de couverture, porteront sur la mauvaise utilisation du gaz naturel et le risque d'asphyxie au monoxyde de carbone, note la même source.

Les campagnes seront menées en coordination avec la Direction de l'Education d'Alger centre pour toucher un maximum de collèges et de primaires, estimés à 210 établissements.

Des explications et des recommandations pratiques seront fournies, dans le cadre de ces campagnes, par des techniciens spécialistes en gaz naturel, et porteront sur les modes de maintenance et de nettoyage des appareils électroménagers fonctionnant au gaz avant leur mise en marche et leur branchement, afin d'éviter ces accidents meurtriers enregistrés annuellement.

Des dépliants seront également distribués pour tenter de convaincre les citoyens de ne pas exploiter les placards réservés aux conduites de gaz, de réparer les appareils et de nettoyer les sorties d'air. Des journées portes ouvertes sont également prévues dans le cadre de ce programme au niveau des agences commerciales relevant de la DD de Belouizdad, a conclu le communiqué.