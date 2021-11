Les quotidiens paraissant à Oran ont souligné, lundi, que les animateurs de la campagne électorale des locales du 27 novembre, ont appelé les citoyens à exercer leur droit de vote pour contrecarrer les complots fomentés contre l’Algérie.

Dans ce contexte, "El Djoumhouria", dans un article intitulé "une participation massive aux élections pour faire échouer tous les complots", rappelle que "les présidents de partis et les candidats au prochain scrutin ont dénoncé, au quatrième jour de la campagne électorale, les complots visant l’Algérie" et "appelé les électeurs à se rendre aux urnes pour poser la dernière pierre de l’édification constitutionnelle et barrer la route à tous les ennemis et comploteurs".

Le même titre de la presse régionale a relevé que malgré les mauvaises conditions climatiques sévissant dans plusieurs wilayas du pays, les présidents de partis et les candidats en lice ont animé des meetings et des rencontres de proximité pour expliquer leurs programmes électoraux, prendre connaissance des préoccupations des citoyens et appeler ces dernie rs à opérer un changement en se rendant en force aux urnes et en élisant leurs représentants parmi les plus aptes aux APC et APW.

De son côté, le quotidien "El Watani" a rapporté les déclarations de certains animateurs de la campagne qui ont appelé les citoyens à renforcer leurs rangs et à faire preuve de responsabilité notamment en ce contexte marqué par les menaces visant le pays. Pour sa part, "Cap Ouest" est revenu sur le déroulement de la 4ème journée de la campagne électorale, signalant que les conditions météorologiques ont poussé les candidats à se contenter des réseaux sociaux et de l’affichage de leurs listes pour inviter les électeurs à voter en leur faveur.

Le même journal a relevé que la représentation locale de l’ANIE de la wilaya d’Oran n’a enregistré aucun dépassant durant les quatre premiers jours de la campagne électorale. Enfin, "Ouest Tribune" a relevé que la campagne électorale "connaît un début timide" et que les candidats "peinent toujours à capter l’attention et l’intérêt du citoyen".

Pour ce titre, "ceci n’est pas un fait nouveau, puisque toutes les élections ont eu ce même parcours", ajoutant que "la campagne ne manquera pas de connaître une accélération certaine, notamment les derniers jours". "La parole revient en dernier lieu aux électeurs qui saisiront l’opp ortunité de ces joutes électorales où l’argent sale et les mauvaises influences ne font plus partie du jeu", conclut ce journal.