Les candidats aux élections locales du 27 novembre ont appelé, dimanche, au 4ème jour de la campagne électorale, les citoyens à bien choisir leurs élus locaux en misant sur la compétence pour opérer le changement tant espéré et bâtir la nouvelle Algérie.

Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN) a affirmé, depuis El-Oued, que les élections locales sont "cruciales" pour aller vers un développement local "prometteur", précisant que son parti a mis en place des mécanismes pour la sélection de compétences et de diplômés universitaires, "aux mains propres", sur les listes de candidatures pour le renouvellement des Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW).

Il a indiqué que la stratégie du parti se base sur le critère de compétence en vue d’apporter "la valeur ajoutée" dans la gestion économique, financière et socioculturelle locale, ainsi que la gestion "judicieuse" de la vie politique, "dans un esprit de fidélité à la Nation et au citoyen".

Pour le SG du FLN, la nouvelle loi électorale, qui consacre le principe de la concurrence loyale, y compris sur la même liste d’un même parti, fait des élections un espace de "saine émulation politique" imposant aux partis de composer leurs listes de candidatures de profils compétents.

De son côté, le président du Front El-Moustakbel, Abdelaziz Belaïd, à appelé, depuis Tébessa, les citoyens à saisir l'occasion des élections locales du 27 novembre afin d'élire des représentants locaux "honnêtes et soucieux de prendre en charge leurs préoccupations".

Il a exhorté les militants de son parti à "ne ménager aucun effort" pour "contribuer à l'achèvement du processus d'édification de la nouvelle Algérie en trouvant des solutions aux problèmes des citoyens, notamment dans les zones d'ombre, afin d'améliorer leurs conditions de vie".

"Nous devons tourner la page afin de construire la nouvelle Algérie sur des bases solides qui lui permettront de retrouver la place qu'elle mérite en tant que puissance régionale et internationale", a-t-il ajouté.

A Skikda, le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, a exhorté les électeurs à bien choisir leurs élus locaux s'ils veulent construire un avenir meilleur, mettant l'accent sur l'importance de faire "le bon choix parmi les candidats en lice aux prochaines législatives".

Il a estimé qu'une large participation des citoyens au prochain rendez-vous électoral "contribuera à renforcer l'unité nationale", ajoutant que le rôle des militants est d’œuvrer à la prise de conscience du peuple quant à la nécessaire mobilisation autour des décisions des hautes autorités et institutions du pays et de l’Armée nationale populaire.

M. Zitouni a également renouvelé son appel à réviser le code communal, compte tenu du fait que les présidents d'APC "ne disposent pas actuellement de larges prérogatives leur permettant de contribuer au développement des collectivités locales".

A Alger, la présidente du parti Tajamoua Amel Al Djazair (TAJ), Fatima-Zohra Zerouati, a indiqué que son parti s'appuie sur un programme électoral incluant "tous les aspects de la vie des citoyens" avec une vision "réaliste et réelle".

Elle a ajouté que la participation de TAJ aux prochaines élections "contribuera au renforcement des institutions" et son programme "inclut les aspects culturels, sportifs, sanitaires et sociaux du citoyen", précisant que sa formation politique aspire également à "encourager l'investissement".

Mme Zerouati a plaidé, par la même occasion, en faveur de la révision du code communal en vue de l'adapter à l'évolution socio-économique du pays.

Par ailleurs, des rencontres de proximités ont été organisées par des candidats dans des régions du sud du pays.

A Tindouf, les rencontres de proximité ainsi que les réseaux sociaux ont constitué pour le candidats aux prochaines élections locales l’espace adéquat pour conquérir les électeurs.

Ces activités ont permis aux candidats de vulgariser leurs programmes électoraux et tenter de convaincre les électeurs et glaner leurs voix.

Dans le même sens, les candidats à Béchar, dont des représentants du FLN, du RND et du MSP, ont choisi d'expliquer leurs programmes électoraux respectifs en optant pour des rencontres avec les citoyens et véhiculer leurs messages via l'internet.